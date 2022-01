„Vom ajunge să promovăm salvatori ai Cosmosului, uitând de tot ceea ce se întâmplă în România. Dacă aș fi văzut o dezbatere legată de noile salarii și pensii, dar în baza veniturilor, ar fi fost interesant. Trebuie să înțeleagă oamenii că nu are statul de unde să-ți dea bani, dacă nu are. De ce oare nu credem că avem aceleași drepturi ca polonezii sau cehii? Am intrat în acei 30 de ani în care vom putea găsi date de la departamentul de stat despre România, în care reprezentanții noștrii spuneau mereu că „La București trebuie schimbat Iliescu, că de aceea nu se face nimic”. Majoritatea celor din USR sunt selecționați pe filiera Bruxelles. Din 1990 cuvântul de ordine a fost dekaghebizarea țării, până în 1997. Din 1971 noi nu mai aveam relații cu moscova, iar despre cei care se știa că au legături, au fost înlăturați. Moscova cu Washigton au fost mereu împreună. Nenorocirea a fost că Securitatea nu a fost cu rușii. Șeful KGB a organizat toate înlocuirile din Europa de Est, numai în România nu s-a putut, atunci s-a ajuns la zdrobire. Atunci s-a aruncat răul pe armată. Și în cazul Ucrainei sunt împreună SUA și Rusia. În prezent, România nu este în pericol față de un eventual război Rusia-Ucraina. Intervenția în Kosovo a încălcat pactul între ruși și americani, iar Putin a spus că dacă se va continua cu acest exemplu se va răspândi și la alte zone. Totul depinde de ce decizie va lua Ucraina. Dacă cineva se gândește că Occidentul va interveni în Ucraina, greșește”, a declarat generalul Talpeș.