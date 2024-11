"De azi într-o săptămână decidem la urne viitorul României. PNL este cel mai credibil partid atunci când vorbim de măsuri economice, de sprijinul pentru clasa de mijloc, pentru antreprenori şi inovaţie. Singurul vot util pentru românii de pe dreapta, pentru românii cu valori liberale şi conservatoare este (...) un vot pentru PNL în turul I al alegerilor. Doar PNL poate sparge planul toxic dintre PSD şi AUR în turul I. PSD ar trebui să aibă grijă de ce îşi doreşte. PSD trebuie să-l retragă la unitate pe Simion, pentru că ei l-au creat prin decizia CCR, prin planul Hrebenciuc şi prin cum se joacă Ciolacu de-a desecretizările. Domnilor social-democraţi, dacă vă pasă măcar un pic de democraţia din România, abandonaţi planul Hrebenciuc şi reveniţi la ceea ce spuneaţi la începutul anului despre proiectul extremist. (...) Ce se întâmplă în aceste zile este o lecţie pentru noi, cei de dreapta, că trebuie să lăsăm de o parte orgoliile şi să trimitem AUR şi PSD în opoziţie. Avem nevoie de o guvernare de dreapta pentru a stabiliza economia şi pentru a pune ţara pe calea dezvoltării ei accelerate, de care să beneficieze fiecare român. Trebuie, deci, să-i trimitem în opoziţie pe pesedişti, pentru că ei vor puterea de dragul puterii, al banilor şi imunităţii", a declarat Ciucă duminică, la Cluj-Napoca, în aplauzele celor peste 6.000 de persoane prezente în Sala Polivalentă.



El a dat ca exemplu administraţiile liberale din oraşe şi judeţe din Transilvania, dar şi din celelalte regiuni ale ţării, care se constituie, în opinia sa, într-un argument că şi România are nevoie de o conducere liberală.



"De aici de la Cluj, capitală a dezvoltării şi model de succes liberal de administraţie, dăm semnalul victoriei pentru alegerile prezidenţiale de care ne mai despart doar şapte zile. (...) Peste tot în oraşele şi judeţele administrate de liberali am văzut că o administraţie liberală schimbă faţa unui municipiu capitală de judeţ şi a unui judeţ întreg, aşa că un guvern de dreapta o să schimbe faţa capitalei României şi faţa întregii ţări. Peste tot în aceste judeţe am găsit acelaşi lucru: echipe mobilizate, puternice, consistente şi motivate de importanţa acestor alegeri. Şi am mai găsit ceva: le-am găsit încrezătoare în victorie. (...) Avem liberali respectaţi pentru competenţa şi eficienţa lor, deschizători de drumuri, care au inovat în materie de infrastructură, de investiţii, în materie de cultură, educaţie şi învăţământ dual. Proiectul meu de ţară prevede un sprijin masiv pentru a continua să dezvoltăm şi să susţinem preluarea bunelor practici de aici, iar de aici către toată România. Avem în această parte a ţării comunităţi unite şi puternice, avem administraţii locale care să fie un exemplu pentru întreaga ţară", a mai spus Ciucă.





Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidenţiale, a participat, duminică, la o întâlnire regională cu membri şi simpatizanţi ai PNL, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, întâlnire la care au fost prezenţi peste 6.000 de participanţi.



Printre participanţii la reuniunea liberală s-au numărat secretarul general al PNL, Lucian Bode şi prim-vicepreşedinţii Dan Motreanu şi Rareş Bogdan.