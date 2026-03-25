Întâlnire crucială la Parlament: Grindeanu discută cu șefii sindicatelor în plin blocaj al CNTDS

Întâlnirea dintre președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și liderii principalelor confederații sindicale a început miercuri dimineață la Palatul Parlamentului, în contextul tensiunilor legate de reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS).

La discuții este prezent și secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Din partea sindicatelor participă reprezentanți ai celor mai mari confederații: CNS Cartel ALFA, Blocul Național Sindical (BNS), CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian.

Întâlnirea are loc pe fondul nemulțumirilor exprimate de sindicate privind modul în care Guvernul gestionează dialogul social și programarea reuniunilor tripartite.

Reacția sindicatelor înaintea discuțiilor

Advertising

Advertising

Liderul BNS, Dumitru Costin, a declarat înaintea ședinței că a solicitat Guvernului reprogramarea reuniunii CNTDS, însă nu a primit niciun răspuns. El a precizat că întâlnirea CNTDS nu va mai avea loc, iar reprezentanții Guvernului se vor întâlni la ora 11:00 doar cu mediul de afaceri.

Costin a subliniat că absența sindicatelor de la discuțiile oficiale ale CNTDS reprezintă o problemă de fond în ceea ce privește funcționarea dialogului social.