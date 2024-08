Emil Boc arată pâinea coaptă pe vatră cumpărată de la țărani

„Dragi clujeni tocmai m-am întors din Oser, unde am fost și la piața de vechituri și am fost și am cumpărat și produse agroalimentare. Trebuie să ne susținem producătorii locali, eu am găsit de exemplu pâine pe vatră foarte bună. Uitați cât e de moale, o pâine adevărată făcută de oameni adevărați pe vatră, la cuptor. De asemenea mi-am cumpărat ouă de la o doamnă care avea în gradină găinile și le puteai vedea. Ouă proaspete de calitate bio și la prețuri foarte bune. De asemenea am cumpărat un borcan de miere de albine și vă recomand!”, a declarat edilul.