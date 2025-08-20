Ilie Bolojan, în vizită la Chișinău

Ilie Bolojan, în vizită la Chișinău / Foto: Inquam Photos

După ce Nicușor Dan a vizitat Republica Moldova, acum și Ilie Bolojan va merge la Chișinău, potrivit surselor Realitatea PLUS. 

Premierul va merge în Republica Moldova într-o vizită de lucru, la sfârșitul acestei săptămâni. 

Potrivit datelor obținute, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului lucrează în prezent la definitivarea programului și a agendei întâlnirilor. 

Vizita urmează să includă întrevederi cu oficiali de rang înalt de la Chișinău, însă calendarul detaliat nu a fost încă făcut public. 

Aceasta va fi prima deplasare oficială a lui Ilie Bolojan în Republica Moldova în calitate de prim-ministru. Ultima sa vizită la Chișinău a avut loc în luna martie, atunci când ocupa funcția de președinte interimar al României. 