Premierul va merge în Republica Moldova într-o vizită de lucru, la sfârșitul acestei săptămâni.

Potrivit datelor obținute, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului lucrează în prezent la definitivarea programului și a agendei întâlnirilor.

Vizita urmează să includă întrevederi cu oficiali de rang înalt de la Chișinău, însă calendarul detaliat nu a fost încă făcut public.

Aceasta va fi prima deplasare oficială a lui Ilie Bolojan în Republica Moldova în calitate de prim-ministru. Ultima sa vizită la Chișinău a avut loc în luna martie, atunci când ocupa funcția de președinte interimar al României.