Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, întâlnire de taină. Ce au discutat cei trei lideri

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit la primele ore ale dimineții pentru a discuta despre strategia pe care o vor adopta în ceea ce privește nominalizarea și votarea lui Adrian Veștea în funcția de premier al României.
UPDATE - Bolojan și Fritz au vrut să îl atragă pe Kelemen Hunor în răscoală
Surse Realitatea PLUS spun că Ilie Bolojan și Dominic Fritz ar fi încercat să îl atragă pe Kelemen Hunor în tabăra lor. Cei doi i-ar fi cerut liderului UDMR ca formațiunea pe care o conduce să nu voteze Guvernul Veștea.
Potrivit acelorași surse, Kelemen Hunor nu ar fi fost de acord, iar UDMR înclină să intre la guvernare alături de Adrian Veștea și cabinetul său, însă cu anumite condiții.
Este vorba despre portofoliile de la Ministerul Dezvoltării, Ministerul Agriculturii ori Ministerul Mediului, dar și despre un post de vicepremier.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Ilie Bolojan încearcă să îi atragă de partea sa pe Dominic Fritz și Kelemen Hunor
Surse Realitatea Plus spun că Ilie Bolojan încearcă, în acest război, să își păstreze puterea și să îi atragă de partea sa pe liderul USR, Dominic Fritz, dar și pe liderul UDMR, Kelemen Hunor.
În timp ce USR a anunțat că nu va susține Guvernul Veștea și va merge pe linia trasată de aripa PNL pro-Bolojan, UDMR a avut o poziție mai echilibrată.
Reprezentanții formațiunii au spus că, dacă vor fi invitați la negocieri de premierul desemnat Adrian Veștea, îi vor asculta sugestiile.
Kelemen Hunor: ”Dacă ne invită, bineînțeles că îi vom asculta sugestiile”
Totodată, Kelemen Hunor a afirmat că o decizie cu privire la votarea Guvernului Veștea va fi luată după ce se va cunoaște programul de guvernare și componența viitorului cabinet.
”Dacă premierul nominalizat ne invită să negociem, bineînțeles că îi vom asculta sugestiile, așa cum am făcut în cazul lui Eugen Tomac. Aceasta este atitudinea corectă și responsabilă. Când știm deja ce fel de majoritate parlamentară, ce fel de program de guvernare și ce fel de miniștri are, atunci putem lua o decizie responsabilă privind poziția UDMR. Oamenii se așteaptă pe bună dreptate ca România să aibă un guvern funcțional după incertitudinea politică prelungită. Condițiile pentru acest lucru trebuie clarificate în zilele următoare”, a spus liderul UDMR.