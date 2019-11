Ilan Laufer părăsește PSD după eșecul de la prezidențiale

Ilan Laufer nu a stat în PSD decât doi ani și patru luni. Cunoscut mai mult ca personaj monden și om de afaceri, el s-a înscris în PSD, în filiala Neamț, în 17 iulie 2017. Afilierea politică a venit după numirea sa în Guvernul Tudose, al doilea guvern PSD, după demiterea Cabinetului Grindeanu în iunie 2017. A devenit șeful PSD SUA în aprilie 2019.

A fost ministru pentru Mediul de Afaceri și a avut un mandat de numai șase luni, din 29 iunie 2017 până în 15 ianuarie 2018. A fost responsabil și pentru Programul "Start-up Nation Romania". A părăsit Guvernul după demisia premierului Mihai Tudose în ianuarie 2018, în urma retragerii sprijinului politic. Tudose a avut un conflict cu Liviu Dragnea pe tema apropiatei acestuia, fostul ministru de Interne Carmen Dan.

Anul trecut, Laufer a fost la un pas de a ocupa a doua funcţie în Guvernul Dăncilă, ca vicepremier și ministru al Dezvoltării. Președintele Klaus Iohannis i-a refuzat însă această şansă. Motiv pentru care a fost foarte vehement la adresa lui Iohannis și l-a acuzat de antisemitism, chiar din sediul PSD, invocând ampla sa experienţă profesională. El a amenințat atunci că va face și plângere împotriva acestuia la CNCD.

Nu a rămas însă nerăsplătit. După refuzul repetat al președintelui Iohannis de a-l numi în Guvern în noiembrie anul trecut, Laufer a fost numit consilier onorific al Vioricăi Dăncilă. Funcție din care a demisionat în urmă cu două luni, supărat că nu a fost invitat să facă parte din delegația care a însoțit premierul peste Ocean.

Harry Ilan Laufer, în vârstă de 35 de ani, a mai fost angajat la Guvern şi în perioada 2013-2014, pe funcţia de consilier la Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism. Este absolvent al Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport (ANEFS) Bucureşti.

Laufer spune că pleacă din PSD pentru că „lupta„ pentru reforma internă a partidulu ia fost „omorâtă din fașă”.

"Stimati membrii si simpatizanti PSD, stimati colegi. Doresc sa va multumesc pe aceasta cale fiecaruia dintre dumneavoastra in parte pentru increderea investita in mine si tot sprijinul acordat. Ma simt onorat si va sunt profund recunascator. La fel ca multi dintre dvs, si eu imi doresc o reforma adevarata, reala si serioasa in PSD", a scris Ilan Laufer pe pagina de Facebook.

"Din pacate "la vremuri noi, tot noi", iar REFORMA din PSD a inceput cu un "CEX paralel" si s-a incheiat cu un blitzkrieg pentru preluarea puterii in partid. La "CEX-ul paralel" s-au decis rezultatele CEX-ului de ieri si al "congresului de maine". In viziunea mea si nu numai, "lupta" pentru reforma PSD-ului din interior a fost omorata inca din fasa. In aceste conditii, azi am decis să părăsesc Partidul Social Democrat, implicit să renunț și la calitatea de membru al acestuia", a încheiat Laufer.