"Alocăm 440 de milioane de euro pentru cea de-a patra ediție a programului Start-Up Nation. Este cea mai mare finanțare pentru acest program de până acum și, în premieră, folosim doar fonduri europene și degrevăm bugetul de stat.

Finanțăm afacerile noi, care produc în Romania și livrează bunuri cu valoare adăugată, inclusiv în mediul rural. Sprijinim peste 7.500 de antreprenori, cu finanțări de 50.000 de euro fiecare, și vrem să înființăm minim 15.000 de noi locuri de muncă", a anunțat, joi, premierul Marcel Ciolacu în timpul ședinței de Guvern de la Palatul Victoria.

Ce este Start-Up Nation

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA", denumit în continuare Programul, este un program de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în calitate de administrator al măsurilor de sprijin, prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism (AIMMT), în conformitate cu prevederile ORDONANȚEI nr. 29 din 8 august 2024 privind aprobarea și implementarea Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii "START UP NATION - ROMÂNIA" ediția 2024, finanțat din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Educație și Ocupare 2021-2027, precum și ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 153 din 23 decembrie 2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, cu modificările și completările ulterioare.

Programul pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii "START UP NATION - ROMÂNIA" ediţia 2024 are în vedere facilitarea accesului grupului-ţintă eligibil pentru participarea la activităţile programului şi asigurarea de sprijin financiar sub formă de ajutor de minimis întreprinderilor nou-înființate de către persoanelor fizice din grupul țintă.

Programul este derulat exlusiv online, pe platforma minimis.imm.gov.ro.