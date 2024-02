La cât mă pricep, și am dovedit în ultimii 20 de ani că mă pricep, treburile pot fi interpretate cam așa: în primul rând, românii vor percepe, începând de astăzi, că subordonarea PSD și PNL față de Iohannis este una totală, ceea ce este letal din punct de vedere electoral pentru cele două partide, ar fi pentru oricine, deoarece Klaus Werner Iohannis este cel mai detestat om politic din istoria României. Am mai priceput că se impune un nou number one, una, o femeie, pe lista de europarlamentare, nu neapărat că Rareș Bogdan ar fi fost femeie și el în 2019, dar totuși nu mă pot abține să nu fac această comparație. Așadar, lista comună a PSD și a PNL va deveni lista lui Iohannis.

Între timp, am aflat prin dezvăluirea lui Liviu Alexa, de astăzi, că acea femeie aproape sigur va fi Laura Codruța Kovesi, care din acea poziție după aia se va lansa la prezidențiale, că de aia au fost devansate și prezidențiale.

Pricepeți limpede că, chiar dacă la localele comasate cetățenii, românii vor vota aleși local ai PSD sau PNL, pe motivul că ar fi buni gospodari, la votul politic devine aproape exclus ca ei să voteze și lista lui Iohannis; fie nu vor vota, fie, de ciudă, vor prefera AUR sau poate Alianța Dreptei Unite numai că, având-o pe Kovesi pe lista PSD-PNL, Alianța Dreptei Unite s-ar putea ca nici să nu facă pragul, electoratul lor fiind un electorat de-al lui Kovesi. Așadar, scorul PSD-PNL în comun nu va depăși 40% la europarlamentare, iar asta zic în cel mai bun caz, iar dacă AUR va obține minimum 30%, scor cu care e cotat deja, va apărea ca învingător în alegerile europarlamentare.

Apoi, la trei luni distanță, fuga-fuguța, pentru ca să nu se facă mari dezvăluiri despre Laura Codruța Kovesi și să n-apuce să se certe prea tare PSD și PNL, vor fi prezidențialele, iar la aceste prezidențiale e posibil să vedem un gen de joc „singur împotriva tuturor”, adică să se bată George Simion singur, cu AUR-ul de partea lui, împotriva unei Laura Codruța Kovesi susținută de PSD, de PNL împreună, dar este limpede că și de Alianța Dreptei Unite (ADU), cu cei trei: Drulă, Tomac și Ludovic Orban, pentru că n-au pe cine să susțină dacă va candida Kovesi. Și atunci vom fi într-un joc politic de tipul „singur împotriva tuturor”, care, însă, are toate șansele să devină un joc public de tipul „toți pentru Simion, împotriva lui Kovesi, a Statului Paralel, a Bruxelles-ului și a tot ce înseamnă anormalitate”.

