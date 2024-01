"A fost nebunie la finele acestui an in Dubai! O decadență furioasă i-a făcut pe șmecherii României să cheltuie fără număr și să petreacă nopți la rând în compania curvelor de lux în cluburi și restaurante scumpe", noteaza jurnalistul Liviu Alexa, intr-un editorial Strict Secret.

Alexa atrage atentia asupra faptului ca s-a format deja noua generatie de "smecherii tineri si ambitiosi" ai anului 2024 care și-au pus în gând în acest an să se implice în "afacerea electorală care va da viitorul președinte" intrucat este esențial să ai legături bune cu Cotroceniul.

Problema mare a gastilor de romanasi bogati este ca nu stiu pe cine sa finanteze. Geoana e “luat” de gasca de pensionari de gen Dan Voiculescu, Dan Sucu, Copos. George Simion este o optiune, dar “dubaiezii” inca nu s-au prins cine ar fi omul de incredere si de “legatura” care sa garanteze ca Simion se va tine de cuvant. Asa ca a ramas Maia Sandu ca optiune si, eventual, Luluta, noteaza jurnalistul.

Acesti baieti sunt in stare sa puna mana de la mana bani care sa acopere integral o campanie electorala costisitoare, daca ei stiu ca vor avea acces la viitorul presedinte al tarii, mai spune Alexa.

"Anul acesta, am remarcat cateva “brigazi” puse pe conectare: baietii afiliati Grupului de la Cluj, timisorenii taranusi din gasca lui Grindeanu, ba chiar si un cuplu inedit, suspect de sudat, compus din Gruia Stoica de la Grampet si Cristi Busoi, care mai ca nu se tineau de mana, atata de lipiti erau.

E drept, Busoi e si sexy tare, si-a pus par in varful capului si s-a umflat la sala, mori de ras cand il vezi! Gruia Stoica era mega vesel, caci a prins pe final de an un chilipir de zile mari, cumparand la pret de nimic Electromobtaj Carpati Sibiu, o firma pe care o vana si Florian Coldea pentru cineva, asa ca nu-l vad bine pe Gruita", mai noteaza jurnalistul, in editorialul sau.