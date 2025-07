După ce moțiunea de cenzură a fost votată în Parlament, Ilie Bolojan a fugit atât de jurnaliști, cât și de colegii deputați. Însă, George Simion a transmis un mesaj tranșant pentru actualul executiv.

"Din păcate, avem o guvernare care nu își face datoria și umilește românii. Din păcate ei cer ca să strângă românii cureaua, când și-au angajat și mai multe pile secretare, amante, nepoți, în funcții publice. Au in continuare pensii speciale si în discursurile lor au arătat cu degetul spre opoziție. Opozitia e problema în România sau cei care ne conduc din 2019?!" a acuzat Simion.

Înainte de vot, premierul Ilie Bolojan a ținut să precizeze, din nou, că măsurile fiscale sunt necesare și urgente și a condamnat demersul AUR. În replică, Simion a atacat dur decizia noului guvern de a pune în funcție 5 vicepremieri.

"Voi faceți un apel la austeritate, când luați de la mame și aveți 5 vicepremieri? Ar trebui să suporte toți contribuabilii români nesimțirea voastră? (...) Și faceți apeluri din astea propagandistice populiste, ca unii și alții să-și reducă voluntar cheltuielile, când voi aveți 5 vicepremieri, dintre care unul este în vacanță acum! Uitați-vă la ei, par ei niște oameni capabili, care să redreseze această țară? Au ei niște fețe de oameni care au soluții pentru țara noastră? Și voi cereți sacrificii de la români? O să ne mai întâlnim si luna viitoare pentru o moțiune de cenzura si în luna septembrie, cu o moțiune de cenzura si vom face aceste lucruri până când veți face și voi demersurile cu care vă lăudați, de exemplu din cei 5 să rămână unul", a afirmat George Simion.

Pe de altă parte, premierul a insistat pe ideea că austeritatea era inevitabilă.

"Atunci când am angajat răspunderea guvernului am explicat situația în care se află România și de ce măsurile propuse sunt necesare și urgente. Dacă facem ce trebuie făcut lucrurile se vor îndrepta este mai mult decât o speranță, este convingerea si promisiunea mea. Aceste semnale sunt de bun augur trebuie să continuăm, nu ne oprim aici îi întreb pe colegii de Opoziție, ce rost are aceasta moțiune?"