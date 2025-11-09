„Avem milioane de conaționali care și-au pus încrederea în noi, care mai cred în România doar pentru că există Alianța pentru Unirea Românilor și există posibilitatea unei căi normale pentru țara noastră. Pentru că ne identifică pe noi ca fiind șansa lor ca să trăiască și ei, și copiii lor, în țara lor. Pentru că ne identifică pe noi cu cei care am spus, de fiecare dată, adevărul. Și în pandemie, și în criza energetică, și când au anulat alegerile, de fiecare dată noi ne-am poziționat de partea corectă a istoriei. Și atunci când a fost nevoie să spunem adevărul, am spus-o”, a afirmat George Simion.

Acesta a adăugat că filiala partidului din Caraș-Severin se va baza, în continuare, pe oameni tineri, de încredere, care să depună eforturi în reprezentarea intereselor cetățenilor județului în Parlamentul de la București.

„La Caraș, ca peste tot în țară, vom merge mai departe cu oameni de încredere, oameni tineri, pe care ne putem baza, care nu vor trăda cauza națională. Cred că, împreună, putem să facem ceea ce e nevoie în județe care au fost uitate la București, cum este, din păcate, în acest moment, județul Caraș-Severin”, a declarat președintele AUR.

George Simion a subliniat potențialul industrial, agricol și turistic pe care județul Caraș-Severin îl are, dar care a rămas neexploatat în ultimii 35 de ani și care este necunoscut pentru românii din alte părți ale țării.

„E păcat de la Dumnezeu, de potențialul pe care fiecare din noi îl are. E păcat de la Dumnezeu, de potențialul pe care acest județ îl are. Nu numai agricol, nu numai industrial, dar și istoric și turistic. De la Clisura Dunării până la Băile Herculane și la Cheile Nerei aveți atâtea locuri frumoase, poate cele mai frumoase din România.

Fiecare colț de țară contează, fiecare român contează și nu trebuie lăsat în urmă. Și, sigur, că poți găsi frumusețe în tot ce te înconjoară. Dar să știți că frumusețe ca în locurile, dar și la oamenii din Caraș-Severin, mai rar am găsit”, a mai afirmat liderul AUR, George Simion.

În urma votului delegaților județeni, deputatul Samuel Miclău a fost ales în funcția de președinte al filialei AUR Caraș-Severin.