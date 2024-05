Simion a subliniat că aceste panouri sunt prezentate sub pretextul lansării unei cărți, acuzând astfel PNL de deghizarea promovării politice sub o aparență culturală. Liderul AUR consideră această practică ca fiind neetică și ilegală, punând sub semnul întrebării corectitudinea acțiunilor adversarilor politici în cadrul campaniei electorale.

”Având în vedere că am luat țara la pas dintr-un capăt în altul în această perioadă electorală, nu aveam cum să nu remarc apariția panourilor publicitare în care președintele Partidului Național Liberal, domnul general Nicolae Ciucă, își face în mod ilegal propagandă politică mascată, deghizând-o într-o așa-zisă lansare de carte.

Sigur, am să mă prefac că această carte a fost scrisă de domnul Ciucă, așa cum și doctoratul dânsului a fost scris tot de dumnealui.

Problema este, însă, că domnul general încalcă legea, lucru confirmat și de Biroul Electoral Central din Municipiul Timișoara, care a admis plângerea formulată de AUR în care am sesizat faptul că Nicolae Ciucă prejudiciază campania electorală prin panourile uriașe amplasate în țară în care își face reclamă.

Potrivit BEC, afișele cu Nicolae Ciucă „influențează în mod inechitabil procesul de generare a capitalului electoral, chiar dacă nu sunt legate direct de un candidat, un partid sau de un proces electoral specific, iar utilizarea acestui afiș contribuie clar la creșterea notorietății și a capitalului electoral al Partidului Național Liberal, unicul beneficiar al amplasării afișului în cauză.”

În Timișoara BEC a dispus înlăturarea tuturor panourilor uriașe, în schimb în restul țării acestea se află încă la loc de cinste, tronând sfidător pe lângă autostrăzi, drumuri naționale și alte locații de interes.

Pentru domnul general și PNL, însă, nimic nu este ilegal, nici măcar să instigi la violență, așa cum o făcea acum câteva zile primarul liberal al Reșiței, Ioan Popa, care își amenința opoziția cu „panzerele lui Rommel”, avându-l lângă el chiar pe domnul Ciucă.

Nicolae, spuneai că ești un politician atipic.

Ba chiar te mândreai cu acest lucru. Dacă este adevărat, atunci am o singură rugăminte la tine: nu te transforma și tu într-un covrigar, că nu-ți stă bine deloc într-o astfel de postură.

E de ajuns că și-au bătut joc de tine consultanții cu panourile astea publicitare, care arată de zici că a murit cineva și este invitată comunitatea la priveghi.

E de ajuns că tu, care vorbești prostii pe la TV despre partide extremiste, ai fost pus să pozezi în ipostaze inspirate direct din Ducele Mussolini, părintele fascismului.

E de ajuns că sub conducerea ta, PNL a ajuns a treia roată la căruța PSD-ului, înșelând așteptările electoratului de dreapta pe care tot voi îl asmuțeați împotriva PSD-ului acum nici 4 ani.

Vor să te îngroape, generale, ăștia care te-au tot sfătuit în ultimii ani. Îți promit marea cu sarea, Îți dau apă la moară ca să te facă să crezi că deții cu adevărat puterea, dar toți sunt pregătiți să te înjunghie pe la spate imediat ce nu o să mai aibă nevoie de tine.

Întreabă-ți foștii președinți ai partidului, nu e ca și cum aceștia au avut altă soartă.

Generale, măcar mori și tu cu onoare, nu mai încălca legislația electorală, nu-ți mai bate joc de Constituția țării pe care ai jurat că o vei proteja. Chiar nu ai o limită a penibilului, nu te simți deloc murdar după ce comasatele astea au fost făcute doar ca să te țină și pe tine Marcel în funcție? Asta a ajuns să facă un general al Armatei Române, să stea preș în fața unor covrigari cu BAC-ul luat la bătrânețe?

Generale, retrage-ți panourile! Iar în cazul în care nu o vei face, atunci mă voi asigura că se vor trimite plângeri la toate Birourile Electorale Centrale din țară, ca toată România să vadă cum își face în mod ilegal campanie marele conducător al oștilor române.

Pe loc repaus!”, a spus George Simion.

Material realizat de S.C. DGI MULTIMEDIA DESIGN S.R.L. la comanda Partidului Alianța pentru Unirea Românilor - Alianța AUR, CMF 41240016