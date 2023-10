Premierul Marcel Ciolacu a susținut, marți, o declarație de presă la șantierul Aeroportului Craiova. Aici, președintele PSD a fost întrebat dacă se discută în acest moment, în cadrul partidului, despre lansarea listei de candidați pentru alegerile europarlamantare și dacă e posibil ca Mihai Tudose să deschidă această listă.

„Orice coleg poate să deschidă această listă, mai ales dintre cei care în acest moment sunt europarlamentari. Nu văd o soluție rea ca Mihai Tudose să deschidă lista, dar PSD cu toate relele lui după 7 ianuarie împreună cu secretarul general, cu prim-vicepreședinții și vicepreședinții vom avea întâlniri în fiecare regiune. Nu este o listă a lui Marcel Ciolacu, este lista PSD. Fiecare regiune trebuie să se regăsească cu cel puțin o persoană propusă în zona eligibilă, pentru că altfel își pierde partidul de ce să lupte, ceea ce mi se pare corect. (…) Lista va fi lansată odată cu Congresul PES la București”, a declarat Marcel Ciolacu.

"Știți ce trimit ei în Parlamentul European? Moși libidinoși care hărțuiesc sexual consiliere prin Parlamentul European. Este nr. 1 pe lista PSD-ului cel de care vă spun. URS-iștii hărțuiesc sexual bărbați pe acolo. Este bătaie de joc la adresa românilor de 33 de ani", a tunat liderul AUR George Simion, după anunțul președintelui PSD.

Mihai Tudose, în centrul unui scandal cu acuzații de hărțuire sexuală

Povestea Florinei, asistenta parlamentară hărțuită în 2019 de către un eurodeputat român, a fost publicată, în iunie, de Europa Liberă. Presa a dezvăluit, ulterior, că europarlamentarul în cauză ar fi Mihai Tudose.

Florina a lucrat un deceniu în Parlamentul European. Acolo și-a construit cariera din 2007, venită de pe băncile facultății, fără pile, lucrând cu trei eurodeputați. Primele două eurodeputate cu care a lucrat au învățat-o mult și au apreciat-o profesional. Al treilea nu a fost cu noroc.

Florina a căpătat o reputație bună între colegii de la Bruxelles, dar după alegerile din 2019 voia să treacă la următoarea etapă. În vara lui 2019 a primit însă un telefon de la un proaspăt ales, recomandat de o cunoștință, care i-a oferit un post ca asistent. Florina l-a refuzat. Bărbatul a insistat, relatau, într-un amplu reportaj, jurnaliștii de la Europa Liberă.

„M-a sunat să-mi propună un job, n-am avut un sentiment bun legat de el, așa că l-am refuzat. A doua oară mi-a spus ‘câți bani vrei, știu că ești bună la ce faci’... l-am refuzat frumos. A treia oară, mi-a spus ‘eu nu sunt oricine, spune-mi câți bani vrei’. Într-un final, am acceptat. După ce am început să lucrăm, mi-a zis că el nu lucrează cu femei urâte și că mă știa că sunt frumoasă”, povestește Florina.

Ajuns în Bruxelles, era dependent de ea, pentru că ea avea experiența, conexiunile și vorbea engleza și franceza. Într-un fel, o respecta.

A încercat s-o acapareze, la început. Eurodeputatul i-a oferit o carieră unde vrea ea, lucru pe care Florina l-a refuzat insistent. I-a spus că vrea să-i cumpere o mașină de lux, pe care ea a refuzat-o. I-a dat un telefon sigilat, insistând să vorbească doar de pe el. A încercat s-o convingă să se mute în același bloc cu el.

„Am insistat că viața mea personală e viața mea personală. Că, ‘hai să mâncăm la prânz, seara împreună, să vizităm nu știu ce orașe, să jucăm șah seara’. Nu, nu vreau, pe mine m-ai angajat să-ți fac discursuri, muncă legislativă, nu sunt damă de companie”, explică Florina.

Văzând că n-o poate cuceri cu promisiuni, a recurs la umilințe și comportament puțin spus nepotrivit.

„Îmi spunea să merg în fața lui și a recunoscut la un moment dat că vrea să se uite la fundul meu. I-am spus că este inacceptabil. Multe remarci fizice, «ar trebui să te îmbraci mai mult în fustă, știi că ai craci frumoși, ce mironosiță ești». Vorbea cu organele masculine tot timpul, îl rugam, «când mergi cu mine pe coridor nu-ți bagi alea în toate cele». I-am zis că aici oamenii nu se comportă așa”.

Se temea că alți români îl vor auzi, chiar dacă era deja un secret deschis comportamentul eurodeputatului. Făcea mereu „glume” sexiste, pe care nimeni nu le gusta. Comenta de corpul femeilor și își bătea joc de ele în nenumărate rânduri, conform Florinei. Vorbea cu alți doi deputați români despre cum „i-ar trage-o” unei femei, la masă, în Parlament. I-a implorat să înceteze.

Voia să-i dea de lucru multe alte lucruri care nu țin de fișa postului, până când ea a insistat ca alesul să angajeze pe altcineva pe post de secretară. I-a oferit tot bugetul cabinetului ca să facă ea tot, lucru pe care l-a refuzat. Într-un final, adusese o fată pe care o știa din România, de 20 și ceva de ani.

„Ea era cârpa lui. O făcea vacă, proastă, în toate felurile”, spune Florina despre comportamentul șefului față de tânăra colegă.

Picătura care a umplut paharul a fost o călătorie la Strasbourg, una dintre cele două locații ale Parlamentului European de unde eurodeputații lucrează o dată pe lună.

„A venit peste mine în cameră să-mi aducă o carte la 11 noaptea. Mă trezesc cu o bătaie la ușă, mă gândeam că e cineva de la hotel, s-o fi întâmplat ceva. Era el, am deschis ușa, a zis că a venit să-mi dea cartea și-mi zâmbea în toate felurile posibile, moment în care m-am panicat, am smuls cartea din mâna lui și am închis cealaltă ușă a anticamerei cu cheia”, mărturisește Florina.

Șeful său avea, pe atunci, mâna în ghips. A doua zi, le-a rugat pe Florina și pe colega ei să-i dea jos hamul care-i ținea brațul, lucru pe care Florina l-a refuzat, oferindu-se să cheme în schimb o asistentă medicală.