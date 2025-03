"Se pare ca premierul de facto al Romaniei este ambasadorul Frantei. dl Ciolacu nu mai este ascultat de institutii sau joaca vreun teatru, face joc de glezne.

Sunt toti o apa si un pamanet. Sunt aceiasi oameni, aceiasi care ne conduc de 35 de ani. N-as vrea sa fac diferenta intre ei pentru ca nu exista diferenta. Vreau sa fac apel la toti candidatii sa fie transparenti, sa spuna cine sta in spatele lor, sa se afiseze public cu acestia; sa iasa asa cum am iesit si eu cu sustinatorii mei in fata pentru ca romanii sa stie si sa poata vota transparent, in cunostinta de cauza; sa faca cunoscute sursele de finantare ale campaniei electorale pentru ca am vazut un dezmat total in spatiul public.

Noi nu vom apela la billboarduri, la bennere, la spoturi costisitoare. Nu atatea cheltuieli care sunt o batjocura la adresa romanilor care nu mai au cum sa traiasca de pe o zi pe alta", a afirmat George Simion.