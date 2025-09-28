George Simion, în control, la Broșteni

Autoritățile au anunțat că în zonă se lucrează la consolidarea malurilor, refacerea drumurilor afectate și la rețelele de apă și canalizare. Cu toate acestea, oamenii se plâng că ritmul este prea lent și că mulți trăiesc în continuare în condiții grele.

Locuitorii i-au arătat liderului AUR zonele în care casele încă stau în picioare cu greu, iar terenurile agricole sunt pline de aluviuni. „Am pierdut totul în câteva ore, iar acum ni se cere să așteptăm luni întregi pentru ajutor”, a spus unul dintre săteni.

George Simion a transmis că formațiunea sa va continua să monitorizeze situația și să pună presiune pe autorități pentru a urgenta lucrările.