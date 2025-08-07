Reporter: Cand ati vorbit ultima oara cu dl Ion Iliescu?

Gelu Voican Voiculescu: La inceputul anului.

Reporter: Despre ce ati discutat? Puteti sa ne spuneti?

G.V.V: Acum e prematur sa discutam. Nu are rost sa intram in detalii de genul asta. Ma simt foarte afectat de tot ce am trait in momentele astea.

Reporter: Ce credeti ca si-ar fi dorit presedintele pe patul de moarte? Care au fost ultimele sale ganduri in ultimele luni, ultimele zile?

G.V.V.: Cum pot sa stiu? Nu sunt in intimitatea unui om care astepta sa moara... Deci nu am cum sa va raspund.

Reporter: Care e cea mai de pret amintire pe care o aveti cu dl Iliescu?

G.V.V.: Am prea multe, mi-e greu sa fac acum o selectie. Repet, nu ma simt bine, sunt foarte afectat de tot ce am trait la nivel emotional. E, totusi, o despartire.

În aprilie 2025, fostul preşedinte Ion Iliescu şi fostul premier Petre Roman au fost trimişi în judecată de Parchetul General în dosarul Mineriadei din iunie 1990, pentru săvârşirea de infracţiuni contra umanităţii.

În acelaşi dosar, au fost deferiţi justiţiei fostul vicepremier Gelu-Voican Voiculescu, fostul director al SRI Virgil Măgureanu, Adrian Sârbu (fost şef de cabinet al lui Petre Roman), Miron Cozma (fost lider al minerilor din Valea Jiului), general (r) Vasile Dobrinoiu (fost comandant al Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne) şi col.(r) Peter Petre (fost comandant al Unităţii Militare 0575 Măgurele, aparţinând Ministerului de Interne).

Conform unui comunicat al Parchetului General, în luna iunie 1990, cei mai înalţi factori decizionali în statul român la acel moment - Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu-Voican Voiculescu, ajutaţi de alte persoane apropiate puterii sau care o sprijineau, printre care Virgil Măgureanu - directorul SRI, Adrian Sârbu - consilierul prim-ministrului, au lansat o politică de represiune împotriva populaţiei civile din Capitală, în urma căreia au fost ucise patru persoane, două persoane au fost violate, s-a vătămat integritatea fizică şi/sau psihică a peste 1.300 de persoane şi au fost persecutate prin lipsirea nelegală de libertate peste 1.200 de persoane.