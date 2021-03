Senatorul Gabriela Firea, prim-vicepreşedinte al PSD şi fost primar general al Bucureştiului, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Botoşani, că îşi doreşte să candideze în 2024 pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

„Eu am un obiectiv exprimat şi pot să îl spun şi în faţa dumneavoastră. Eu vreau să salvez capitala de falşii salvatori ai capitalei, de cei care au manipulat în campania electorală minţind că vor rezolva de pe 28 septembrie problema apei calde şi a căldurii pentru că au o relaţie privilegiată cu Guvernul şi cu Elcen, care aparţine de Guvern, că nu va mai livra agent termic sub parametri şi, de asemenea, că vor avea buget pentru investiţii. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru şi că, de cinci luni de zile, bucureştenii au stat în case în frig mult mai mult decât erau sincope în mandatul meu. Misiunea mea, cel puţin aşa am stabilit la nivel politic, este, dacă suntem sănătoşi, suntem toţi bine, ajungem peste trei ani şi jumătate la acel moment, să salvez Bucureştiul de falşii salvatori”, a afirmat Gabriela Firea.



Ea a fost prezentă joi, la Botoşani, la o întâlnire cu conducerea organizaţiei judeţene a PSD şi cu primarii din judeţ. La şedinţă au participat şi liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, şi secretarul general al acestei formaţiuni politice, Paul Stănescu.