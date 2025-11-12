În opinia fostului șef al spionilor, intervenția șefului este extrem de gravă și produce multă confuzie la nivel instituțional.

“Ce-a făcut președintele este foarte grav. Domnul Nicușor Dan, care a câștigat cu sloganul Cel onest arată că nu-i pasă de justiție,” a transmis Predoiu. Mai mult decât atât, acesta consideră că astfel de afirmații duc la polarizarea societății și la fractura între stat și populație.

“Nu Moscova a venit și ți-a spus înainte să vezi o cerere a Procurorului General, care este îndreptățit, de cercetare a doamnei Gheorghiu, să spui că n-ai de gând să o aprobi sub nicio formă. Nu propaganda externă a pus-o pe doamna să declare năzbâtiile acelea“, a adăugat Silviu Predoiu.