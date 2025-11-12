Fost șef al spionilor, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: "Intervenția șefului în Justiție este extrem de gravă"

Silviu Predoiu, fost adjunct SIE
Fostul șef al spionilor lansează un atac dur la adresa președintelui României. Potrivit lui Silviu Predoiu, Nicușor Dan arată că nu îi pasă de justiție, după ce președintele României s-a antepronunțat și a spus că va bloca o anchetă penală pe numele acesteia. 

În opinia fostului șef al spionilor, intervenția șefului este extrem de gravă și produce multă confuzie la nivel instituțional.

“Ce-a făcut președintele este foarte grav. Domnul Nicușor Dan, care a câștigat cu sloganul Cel onest arată că nu-i pasă de justiție,” a transmis Predoiu. Mai mult decât atât, acesta consideră că astfel de afirmații duc la polarizarea societății și la fractura între stat și populație.

“Nu Moscova a venit și ți-a spus înainte să vezi o cerere a Procurorului General, care este îndreptățit, de cercetare a doamnei Gheorghiu, să spui că n-ai de gând să o aprobi sub nicio formă. Nu propaganda externă a pus-o pe doamna să declare năzbâtiile acelea“, a adăugat Silviu Predoiu. 