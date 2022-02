Preşedintele Senatului, liderul PNL Florin Cîţu, a menţionat că a avut, joi, o discuţie cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, pentru că "situaţia este complicată în economie - dobânzi mari, inflaţie, preţuri mari la carburant, acel anunţ cu recesiunea pe care l-a făcut chiar un specialist al PSD".



Cîţu a menţionat că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre energie, pentru că "Guvernul trebuie să vină cu soluţii".



"Are toate cifrele, toate soluţiile. Nu are sens să ne ocupăm noi, în momentul ăsta. Soluţiile PNL le-am propus, le-am spus. Vom vedea când vor fi luate în calcul. Pentru noi e important să nu distrugem piaţa, pentru că, atunci când iei măsuri sub presiune şi a unei crize, de multe ori acele măsuri sunt greşite şi nu vreau să luăm iarăşi o măsură pe care ulterior să venim să o corectăm. Cel mai bine să fie nişte măsuri care să fie folosite pe termen lung şi care să nu distorsioneze piaţa. E foarte important ca această piaţă să fie funcţională pe termen lung", a afirmat Cîţu, joi, la Senat.