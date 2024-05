Ieri, jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob, cainele de paza al lui Coldea (prin “portalul” Dan Ioan Popescu) s-a otarat melteneste la adresa nevestei lui Rares Bogdan, Florina, arzandu-i cu mult “curaj” una peste mecla pe motiv ca se imbraca cu chestii scumpe si arata ca o taranca.

Departe de mine gandul sa fac pe moralistul in lumea asta de vanduti si acoperiti, dar eu consider ca barbateste e sa ii troznesti una lui Rares Bogdan cand merita, nu sa te legi ca jurnalist de neveste si de familia politicienilor.

In treacat fie spus, Florina Bogdan nu a venit cu mana in fund in casnicie, tac-su e om de afaceri vechi in Cluj-Napoca si are de unde sa sustina Hermes-uri chiar si mai scumpe.

Apoi, sa faci misto de o femeie pozata intr-o ipostaza nefericita, Florina e chiar o femeie good looking, iar pulpele alea muschiuloase sunt de la sport.

Oops, stati ca nu mai e la Digi 24. Adriana Dutulescu, oama lui Edi Hellvig, tocmai ce a fost schimbata de Teszari si inlocuita cu Dan Marinescu, omul SRI de la Adevarul.

Acuma, sa va spun de ce s-a oparit BTI, sexagenarul care isi pune poze cu el tinerel, si care sta in casa toata ziua si se uita la filme: pentru ca Rares Bogdan l-a mentionat pe Cozmin Gusa intr-o declaratie prin care a sustinut ca intrarea acestuia in competitia pentru Cotroceni ii va crea mari probleme lui Simion!

Catelusul lui Coldea a reactionat, ca, no, trebuie sa isi merite solda si sa vada stapanul Florian ca latra la dusmanii sai.