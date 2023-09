”De ce o anchetă cu persoane vulnerabile a trebuit să dureze atât de mult timp? (…) Ca să se întâmple pe mandatul lui Marcel Ciolacu? Acest lucru era cunoscut de 6 luni și nu se întâmplase nimic. Putem să ne punem și noi întrebări. Am încredere că această anchetă va scoate adevărul la lumină. (…) Nu cred în coincidențe. Știu unde s-a apăsat pe accelerație pentru a mi se afecta imaginea și a scădea în sondaje. Eu am fost în cartierele din București, am fost în piețe. Oamenii nu cred că eu am avut vreo implicare în scandalul din vară, mă susțin, evident, nu toți, dar mulți își pun semne de întrebare pentru ce s-a întâmplat. Mulți îmi cer să-mi susțin proiectele începute”, a spus Gabriela Firea la un post TV, citată de G4Media.

Mai mult, fostul edil și ministru PSD a afirmat că PNL n-ar trebui să-l mai susțină pe Nicușor Dan pentru un nou mandat, "după tot ce s-a întâmplat în București în ultimii 3 ani".

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că, în acest moment, există o hotărâre luată de PSD potrivit căreia Gabriela Firea este candidatul partidului la Primăria Capitalei, adăugând că, în primul rând, este decizia acesteia dacă va rămâne pe această poziţie.