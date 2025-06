Dacian Cioloș și-a pus amprenta asupra noului guvern pe care îl va conduce Ilie Bolojan. Fostul premier a reușit să-și impună apropiații în funcții cheie. Dragoș Pîslaru CONDUCE ministerul Fondurilor Europene și Oana Țoiu A PRELUAT ministerul de externe.



Dragoș Pîslaru a fost membru în două partide pe care Dacian Cioloș le-a fondat, Reper și PLUS. De asemenea, MINISTRUL fondurilor europene, cel care trebuie să renegocieze acordurile cu Comisia Europeană, a fost ministru în guvernul tehnocrat condus de Cioloș, după tragedia din clubul Colectiv.



Pîslaru este un personaj extrem de controversat care a făcut bani buni din consultanța pe fonduri europene. Firma lui era abonată la contracte cu statul, iar 70 la sută dintre ele erau încheiate cu instituții publice. Unele contracte au fost semnate chiar de fostul șef PSD Liviu Dragnea. În martie 2010, Consiliul Județean Teleorman atribuie companiei lui Dragoș Pâslaru un contract de 153.510 lei, pentru ”Realizarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013.



Însă direcțiile din care compania lui Dragoș Pîslaru primește bani publici sunt mult mai multe. Așa se face că, în același an de grație 2010 primește 700.000 lei de la Consiliul Județean Bacău, condus la momentul respectiv de liderul regional PSD Dragoș Benea, pentru ”Elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a județului Bacău în orizontul de timp 2009-2021”.



Oana Țoiu a fost propusă de USR la ministerul de externe și va trebui să restabilească relația strategică cu Statele Unite ale Americii. Acest lucru va fi cât se poate de dificil, pentru că membra USR l-a criticat dur pe Donald Trump până acum. Țoiu a fost unul dintre liderii importanți ai partidului PLUS fondat de Dacian Cioloș, dar a rămas în USR după fuziunea celor două partide.



Un alt personaj controversat care FACE parte din noul guvern este Ionuț Moșteanu. El și-a câștigat locul în guvern datorită campaniei pentru Nicușor Dan. Viitorul ministru al Apărării ar fi fost cel care a coordonat trădarea Elenei Lasconi în USR, chiar în pragul alegrilor, spun mai multe surse din partid.