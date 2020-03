EXCLUSIV - Ludovic Orban, cu cifrele dezastrului în față. Cum explică prăbușirea PNL în sondaje 

Potrivit cercetării sociologice, PNL ar obține 40,7%, dacă ar avea loc alegeri parlamentare duminica viitoare, în scădere față de luna ianuarie când procentul liberalilor era de 47,4%. PSD câștigă însă teren, 25,8% dintre respondenți susțin că ar vota cu social-democrații, spre deosebire de 20,6%, cu o lună înainte. USR este preferat de 10% dintre cei intervievați în scădere, față de ianuarie când avea o cotă de 12,4% iar PLUS rămâne la scorul de de 3,5%. Sondajul a fost realizat de IMAS, la comanda Europa FM, în perioada 11-28 februarie, pe un eşantion de 1.010 persoane, şi are o marjă de eroare de plus/minus 3,1%.

Invitat, luni seara, la Realitatea PLUS, în emisiunea "Legile puterii", preşedintele PNL, Ludovic Oran, a explicat pe larg cifrele.

"IMAS a publicat constant sondaje. In ce ne priveste pe noi, facem cercetari sociologice ca sa facem analize care sa fundamenteze toate deciziile noastre. Facem sondaje sa vedem agenda populatiei, preocuparile. Intotdeauna cand citesti sondaje trebuie sa citesti cunoscand foarte multe date. De exemplu, PNL a avut o crestere foarte mare in urma castigarii prezidentialelor, a daramarii Guvernului PSD si in urma investirii Guvernului PNL. Aceasta crestere a fost o crestere care este mai mare decat intentia de vot reala. Intotdeauna cand sunt evenimente cu impact emotional, orice analist serios stie ca trebuie sa astepte 2-3 luni pana se reasaza optiunile de vot cat mai aproape de optiunile stabile. In cercetarile noastre nu exista o asemenea diferenta, sa cada un partid atat de mult de la o luna la alta. S-a intamplat atunci cand a cazut Guvernul Grindeanu. Aia a fost cea mai mare prabusire a unui partid si, practic, PSD-ul si-a dat jos propriul guvern. Sigur ca, fata de scorul pe care-l aveam dupa aceste victorii, a existat o usoara tendinta de revenire la un scor normal. Intotdeauna am sustinut public ca scorul PNL e unul care se afla cam in banda 40-42% si ne aflam in acest scor. Cand am preluat presedintia partidului, PNL avea 17-18%. La europarlamentare am luat 27%, la alegerile prezidentiale 37-38% in primul tur si partidul este azi la un scor de peste 40%. Mi se pare un sondaj care este aproape de adevar, decat ca fotografia pe care vrea sa o releve nu e una chiar asa de tusata cum vrea sa o prezinte ca si-a revenit PSD", a spus Ludovic Orban, la Realitatea PLUS.

"PSD a luat 22-23% si in alegerile europarlamentare, 22-23% in primul tur al prezidentialelor... Dupa ce a pierdut prezidentialele si a pierdut guvernarea a avut o usoara cadere, dupa care a revenit in banda... Dupa datele noastre, PSD in jur de 22-24% pe cercetariele noastre si asta este banda pe care sta, avand sanse destul de mici de a avea o revenire foarte importanta. Cam asta e fotografia la zi a optiunilor politice pentru formatiunile politice din Romania. Aceasta arata cu prisosinta un lucru clar, ca PSD nu mai are cum sa aiba in Parlamentul Romaniei o asemenea majoritate care efectiv chinuie Romania, care blocheaza orice fel de masura reformista", a completat Orban.