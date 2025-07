"Si lumea ar trebui sa si faca calcule pentru ca conform clauzelor acceptate de parti in acest contract colectiv de munca exista riscul ca niciun eveniment in sectorul public in zilele de sambata duminica si sarbatorile legale sa nu mai poata avea loc din toamna.

Meseriile vocationale adica cele din cultura cu precadere sunt prin natura lor prin specificul lor destinate publicului larg in perioada in care acest public consumator are liber are timp printr o analogie atunci cand cineva decide sa devina chelner este constient ca revelionul sau niciodata nu se va suprapune cu al celorlalti de aceea exista si revelionul chelnerilor", a declarat ministrul Culturii Andras Demeter la un post de radio.