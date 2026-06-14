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Politica· 1 min citire

Eugen Tomac, prima reacție după ce a renunțat la mandatul de a forma Guvernul

Eugen Tomac, fostul premier desemnat

Eugen Tomac, fostul premier desemnat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iun. 2026, 09:45
Actualizat14 iun. 2026, 10:34

Eugen Tomac a transmis primul mesaj public după ce a anunțat că se retrage din misiunea de a forma și conduce noul Executiv al României.

Într-o postare pe Facebook, fostul premier desemnat a reluat ideile pe care le-a exprimat și în direct, după anunțul de la Palatul Cotroceni privind depunerea mandatului.

„Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru țară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aș fi putut schimba în bine România”, a declarat Tomac.

El a subliniat că a lucrat intens în ultimele zile pentru a construi o echipă guvernamentală: „Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României. Le mulțumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Am fi făcut o echipă excepțională împreună. Vă sunt profund recunoscător.”

Tomac afirmă că pleacă „împăcat”, după un proces pe care îl descrie ca fiind corect și transparent: „Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România.”

„Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm. Vă îmbrățișez!”, a încheiat liderul PMP.

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