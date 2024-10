Reporter: Care e prima tema pe care o veti pune pe agenda CSAT?

Lasconi: Cred ca drogurile. Noi avem in multe licee din tara droguri. De fiecare data am vazut ca se pune anatema pe victima, pe consumator. Dar nu am vazut unde sunt marii traficanti de droguri. Avem o strategie antidrog? (...)

Eu cred ca in aceasta lupta e nevoie de doua maini puternice. O data, de institutii puternice, si cand vorbesc asta ma gandesc la politie, la parchete. Si a doua este pentru centrele de recuperare, la care noi suntem codasi in Europa. Noi suntem pe ultimul loc in Europa, noi nu tratam dependentii de droguri.