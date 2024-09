"Am luat de la o persoana fizica, am luat prin credit. Am prins ultimul an cand erau puse la dispozitie de catre ANL pentru tineri.

Nu am lucrat nicodata si nu lucrez si nu am colaborat niciodata. Nu, nu i-am luat nici macar un interviu, nu l-am cunoscut.

Pe vremea aceea, daca va aduceti aminte cand a aparut PRO TV, cam toate prezentatoarele si corespondentii care apareau la tv aveau cam aceeasi freza. Multe blonde, multe dintre noi eram vopsite blonde, dar asta nu inseamna ca toate blondele sunt consilierele dl Timofte.

Am avut o colega care stiam ca se duce ca purtator de cuvant acolo. O chema Carmen Tanasescu, a fost sefa Sectiei de eveniment de la PRO TV si stiam ca s-a dus purtator de cuvant.

Am sunat-o pe Carmen dupa ce a aprut aceasta chestie, nestiind ca ea a fost consiliera, si am intrbat fiind purtator de cuvant, daca fac o hartie catre SRI, crezi ca aia o sa mi se raspunda vreodata? Voiam sa dovedesc ca nu am avut legegatura cu serviciile.

Atunci mi-a zis ca a fost consiliera lui Radu Timofte, ca a fost singurul consilier care nu era din Armata, era fara scoala din asta militara. Ea poate confirma, daca vreti va dau contactul ei", a declarat Lasconi.