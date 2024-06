Cu procentajul de 68%, Elena Lasconi a castigat, miercuri, sefia USR.

In anuntul facut pe 16 iunie privind candidatura la sefia partidului, Lasconi afirama ca motivul deciziei sale de a candida la presedinţia USR este "nevoia de reconstructie" a formatiunii, care este - in opinia sa- "singura alternativa in fata partidului-stat".

Pe 10 iunie, la o zi după scutinul pentru alegerile locale și europarlamentare, Cătălin Drulă și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Uniunii Salvați România (USR), funcție pe care o deținea de aproape doi ani. Totul, după eșecul total de la alegeri.