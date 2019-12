Drulă, strategul lui Barna la prezidențiale, dezvăluie pe cine susține în cursa pentru USR București

”CLAUDIU NĂSUI pentru PREȘEDINTE USR BUCUREȘTI

Claudiu Nasui candidează în cursa internă pentru președinția filialei USR București.

Votul are loc sâmbătă, duminică și luni la sediul USR din Bd. Aviatorilor, nr. 9. Toți membrii USR din București pot vota.

L-am cunoscut pe Claudiu în 2016. Este inteligent, harnic și pasionat de politică.

Am deseori dezbateri de politici publice cu Claudiu și ieșim amândoi mai câștigați din ele. Discuțiile cu el sunt așa cum trebuie să fie dezbaterile care au valoare - neîncrâncenate și fără idei preconcepute.

Claudiu este un susținător al valorilor libertății, al politicilor economice eficiente pentru toți cetățenii, al înlăturării ipocriziei din giganticul aparat de stat care în loc să servească cetățenii, îi chinuie.

Suntem colegi în Camera Deputaților in 2016 și în Biroul Național al USR din 2017, am trecut prin sute de ședințe împreună.

Nu am dubii că ar fi un excelent lider pentru filiala USR din Capitală așa că îl susțin din toată inima” este îndemnul lui Cătălin Drulă pentru membrii USR.