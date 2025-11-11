Weekendul trecut, Nicușor Dan și-a dat acordul ca în Palatul Cotroceni să fie depus pentru scurt timp sicriul cu rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka. Acesta a fost deshumat din Franța și va fi reînhumat la Iași. Criticii spun însă că decizia lui Nicușor Dan face parte dintr-o campanie de imagine pentru Mihai Ghyka, descendent al domnitorului. Acesta are o legătură strânsă cu Dacian Cioloș, în guvernul căruia a fost propulsat în funcția de secretar de stat în Ministerul Culturii. Mihai Ghyka a fost ani la rândul unul dintre cei mai importanți afaceriști din România.