Drulă, disperat înainte de alegerile pentru Capitală: cum oprește jurnaliștii incomozi în trafic. Imagini halucinante VIDEO
Rezistul Cătălin Drulă e disperat înainte de alegerile pentru primăria Capitalei. Candidatul USR o face pe polițistul în trafic și oprește mașinile care scot în evidență presupusele ilegalități comise de acesta. Totodată, Drulă îi cere omului din mașină să se legitimeze în fața lui și îi amenință pe jurnaliștii incomozi cu procese dacă îi strică imaginea. Până la ora transmiterii acestei știri, Cătălin Drulă nu a putut fi contact pentru un punct de vedere.