„Am numărat 20 de căpușe. După 4 ani am început să mă simt rău, am avut amețeli, și am ajuns la spital. O lună de zile am stat fără diagnostic, pentru că Borrelia este o boală destul de greu de diagnosticat. Nu îmi mai simțeam picioarele. Tot corpul meu era foarte moale. Neti a fost lângă mine, îmi dădea să mănânc, mă spăla cu șervețele umede pe tot corpul. Am stat o lună în spital, timp în care eu nu m-am spălat pe cap. Am luat un tratament foarte dur. Mi-a terminat multe celule din organism, am luat nişte pastile care au fost scoase de pe piaţă fiindcă atacau creierul. A fost cumplit, dar am trecut peste”, a povestit Elena Lasconi.