Potrivit unei investigații realizate de publicația Oficiul de Știri, statul a cheltuit peste 7.400 de euro pentru deplasările ministrului rezist, dintre care 3.600 au fost alocați doar pentru cazare. Conform presei, chiar dacă întâlnirile ar avea loc luni, Pîslaru se întoarce în România de abia vineri.

Ultima declarație de avere publicată pe site-ul ministerului arată că Dragoș Pîslaru a luat un credit de 630 de mii de euro de la o bancă belgiană. Ministrul Investițiilor și al Proiectelor Europene și-a cumpărat cu banii împrumutați o casă de 225 de metri pătrați în Bruxelles.

În urma unei solicitări făcute de publicația Oficiul de Știri cu privirile la plecările lui Pîslaru, Ministerul Investițiilor și al Proiectelor Europene a declarat că "deplasările domnului ministru Dragoș Pîslaru la Bruxelles au vizat prioritățile aferente implementării politicii de coeziune în perioada 2021-2027, precum și elementele de interes strategic pentru România din perspectiva evoluției Politicii de Coeziune în contextul Noului Cadru Financiar Multianual, dar și cea de-a doua revizuire a PNRR."

Însă, cazul ministrului rezist nu este primul de acest gen. În 2016, în presă au apărut mai multe acuzații conform cărora Dragoș Tudorache și Cristiana Pașca Palmer, doi miniștri din Guvernul Cioloș, ar fi primit locuințe de serviciu, chiar dacă dețineau apartamente în Capitală.