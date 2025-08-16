Dragoș Pîslaru, ministrul rezist cu casă la Bruxelles, stă pe banii statului: 3600 de euro, alocați pentru cazare

Sunt controverse uriașe în jurul ministrul Investițiilor și al Proiectelor Europene! Potrivit publicației Oficiul de Știri, Dragoș Pîslaru a avut cinci deplasări la Bruxelles în mai puțin de două luni. Mai mult decât atât, statul ar fi plătit 3.600 de euro pentru cazare, chiar dacă rezistul deține o casă acolo. Ministerul pe care îl conduce a transmis într-un comunicat pentru publicația respectivă că deplasările lui Dragoș Pîslaru la Bruxelles "au vizat prioritățile aferente implementării politicii de coeziune în perioada 2021-2027". Dragoș Pîslaru a fost contactat și de jurnaliștii Realitatea PLUS pentru un punct de vedere, însă până la ora transmiterii acestei știri nu a răspuns. 

Potrivit unei investigații realizate de publicația Oficiul de Știri, statul a cheltuit peste 7.400 de euro pentru deplasările ministrului rezist, dintre care 3.600 au fost alocați doar pentru cazare. Conform presei, chiar dacă întâlnirile ar avea loc luni, Pîslaru se întoarce în România de abia vineri.

Ultima declarație de avere publicată pe site-ul ministerului arată că Dragoș Pîslaru a luat un credit de 630 de mii de euro de la o bancă belgiană. Ministrul Investițiilor și al Proiectelor Europene și-a cumpărat cu banii împrumutați o casă de 225 de metri pătrați în Bruxelles.

În urma unei solicitări făcute de publicația Oficiul de Știri cu privirile la plecările lui Pîslaru, Ministerul Investițiilor și al Proiectelor Europene a declarat că "deplasările domnului ministru Dragoș Pîslaru la Bruxelles au vizat prioritățile aferente implementării politicii de coeziune în perioada 2021-2027, precum și elementele de interes strategic pentru România din perspectiva evoluției Politicii de Coeziune în contextul Noului Cadru Financiar Multianual, dar și cea de-a doua revizuire a PNRR."

Însă, cazul ministrului rezist nu este primul de acest gen. În 2016, în presă au apărut mai multe acuzații conform cărora Dragoș Tudorache și Cristiana Pașca Palmer, doi miniștri din Guvernul Cioloș, ar fi primit locuințe de serviciu, chiar dacă dețineau apartamente în Capitală. 