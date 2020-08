Dragoș Chitic, primarul care taie panglici la WC-uri de școală, țintește către un nou mandat. Inaugurare cu fast, la mâna a doua

Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț, va rămâne în istorie, cel mai probabil, drept oficialul care a inaugurat cu fast un WC de școală. Penibilul situației nu se oprește însă aici: toaleta era gata cu un an înaintea evenimentului oficial. În plus, nu se știe dacă nu cumva aceasta a și fost folosită de elevi și resigilată, ulterior, spre bucuria edilului. În prezent, după ce a aflat că PNL nu-l mai pune pe lista partidului la alegerile locale din acest an din cauza problemelor răsuflate în spațiul public cu justiția, fiind condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, Dragoș Chitic și-a făcut bagajele și s-a mutat în tabăra PMP, de unde visează la un nou mandat.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol