"Lucrul cel mai interesant pe care am putut sa-l constat in sala - cei vechi si experimentati au sentimentul ca acest congres nu a rezolvat si nu rezolva mare lucru pentru PNL. Foarte probabil ca in PNL sa mai avem un congres. Atmosfera din interiorul PNL e departe de a se linisti, indiferent cine va castiga", a spus consultantul politic Dorin Iacob, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

"La discursul lui Ludovic Orban, toti au fost incremeniti, au ascultat cu maxima atentie, oamenii stateau si gandeau. Orban e un om care are o putere de empatie mare. Soarta PNL nu se incheie, nu se limpezeste indiferent cine castiga. Soarta guvernarii Citu e pecetluita", a punctat analistul.

"Ce mi s-a parut straniu, nu stiu inca sa evaluez, echipa Citu a tratat cu superioritate si a dat mesaje cu o anumita superioritate si pe un picior de razboi USR-ului. Mi se pare ca au ostilizat relatia cu USR, nu au imbunatatit-o", a mai spus Dorin Iacob.