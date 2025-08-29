"Noi, parte din coaliție - PSD, a spus și președintele partidului Sorin Grindeanu, ne respectăm partea din acord și ceea ce am semnat în acordul politic și mergem mai departe, dacă avem - până la urmă - parte de câteva idei.

Suntem 4 partide în această coaliție și toate avem alte programe politice și alte orientări. Noi ne susținem ce am spus, mai ales ne dorim ca pachetul 3, un pachet PSD, să fie și despre anumite măsuri de încurajare ale economiei și apărare a locurilor de muncă existente, sunt discuții pe care le avem, dar nu ne dorim ca aceste idei să ducă la instabilitate politică", a declarat Grindeanu