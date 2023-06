Senatoarea s-a îndreptat spre grupul de politicieni din jurul lui Ciucă și l-a jignit pe acesta, în timp ce îi acuza pe alți liberali că vor să o bată, deși în imagini nu se observă așa ceva.

"Il aparati pe Ciuca. Domnul Ciuca are nevoie de aparatori? Stau ca zidurile. De ce nu il ascultati? Ce faci, ma, dai in mine? Daniel, nu esti sanatos! Dai cu cotul in mine? Bai, esti nebun la cap? Nu iti e rusine sa minti poporul roman, ma? Ia uite cum fuge domnul premier, doritor de presedinte de Senat", a spus Diana Șoșoacă.