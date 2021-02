„Din punct de vedere juridic, a afla din presă sau pe surse că ești exclus nu este legal”, a spus senatoarea în emisiunea Jocuri de Putere.

Nimeni nu mi-a comunicat decizia de excludere, nu am fost notificată cu privire la aceste demersuri. Domnul Claudiu Târziu s-a prezentat în fața Senatului și a mentionat că este si excludere. Eu nu am fost niciodată chemată nicăieri, eu am aflat din presă, ori din punct de vedere juridic doar a afla din presă sau pe surse de faptul ca ești exclus nu este legal. M-am trezit peste noapte, pentru că în urmă cu o săptămână eu m-am întâlnit cu George și cu soțul meu și cu încă o persoană. Ne-am dus într-un parc și am discutat toate problemele, inclusiv faptul că sunt amenințări din cauza dosarelor de la comisia de abuzuri.

S-au făcut presiuni din partea tuturor partidelor și George mi-a recunoscut. Și George mi-a spus că, într-adevăr, primește foarte multe telefoane cu privire la faptul că am intrat prea adânc în cercetarea anumitor dosare, dar că mă roagă să merg înainte, că ăsta a fost țelul nostru”, a spus senatoarea Șoșoacă.