"Europa o refuza, Ciolacu o ia in brate. Sosoaca a avut nevoie de PSD-ul lui Ciolacu. Nota 5, ma refer la 5% se datoreaza PSD, i-a suflat in panze, SOS si Ciolacu vrea sa aiba o parghie suvernista, asa o va folosi de acum inainte, asta e adevarul", a spsu Silvestru Sosoaca la Realitatea PLUS.

De cealaltă parte, purătorul de cuvânt al social democraților a reacționat și el pe acest subiect.



"Chiar daca nu are grup parlamentar, sunt niste oameni care au votat-o - 5% - si nu ii putem penaliza pe oamenii care au votat-o. Nici mie nu-mi face placere, dar asta e democratia", a afirmat Romascanu.

Partidul SOS nu a fost primit în grupul Suveraniști din Parlamentul European pentru că s-a lovit de opoziția partidului german de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania.

"Am avut o discuție cu cei de la SOS și am luat decizia în unanimitate să nu îi primim în grup. Aș prefera să nu discut motivele respingerii", a declarat Cristine Andreson.

Nici măcar extremiștii germani nu au vrut-o în grupul lor. Ea primit un răspuns negativ după ce a fost analizată prestația sa din Parlamentul României. Diana Șoșoacă îi acuză pe suveraniștii europeni că încearcă să facă jocul marilor grupuri parlamentare.