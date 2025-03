Victor Ciutacu: Mă așteptam, și vă spun cât se poate de sincer, ca domnul Georgescu să renunțe. <<Domne\", femeia asta e viitorul politic al țării, e șefa la suveraniști, pe ei, pe mama lor, să câștigăm alegerile>> și eventual doamna Alexandrescu să-l propună premier pe domnul Georgescu și să meargă - cu sloganul Marș, mă! Ceea ce mi se pare extrem de potrivit pentru caracterul domniei sale și pentru gradul de educație pe care-l are, dar surpriza a fost că nu. Și mă gândesc că - nu știu domnul Georgescu, pe care tocmai îl lăuda domnul Andrușceac că stă bine cu memoria - o fi avut iar un puseu de memorie și și-o fi adus aminte cum, pe vremea când nu-l descoperise ca far suveranist al acestei țări - doamna Alexandrescu îl suspecta pe domnul Georgescu în gura mare, ba chiar îl acuza, de legături cu serviciile secrete.

Deci, zice așa domnul colonel, Anca Alexandrescu a fost recrutată de serviciile secrete cu numele de cod Ada Genaru, la vârsta de 20 de ani.

Anca Alexandrescu a fost folosită pentru operațiuni de tip capcană cu miere. E metaforic asta, ne spune domnul general. Legătura a fost preluată ulterior de Ioan Talpeș, alt nume celebru din România, fost sef al SIE, între altele. În faza inițială a fost introdusă în anturajul oamenilor de afaceri de origine română, mă rog. Exemplu, Chirimizian - ăsta e armean de-a dreptul, ulterior în zona politică.

Ilan Laufer: Dar ce înseamnă borcanul cu miere.? Asta e...

V. Ciutacu: Păi asta îmi place - borcanul cu miere. Mie asta...

Corneliu Dobrițoiu: Niste dame care sunt folosite pentru atragerea...

Antonio Andrușceac: Dar ce credeai că poate să facă la 20 de ani în operațiuni tip capcana cu miere? Cam ce ai crede?

V. Ciutacu: Nu știu domnul, că n-am fost niciodată securist.

"Cand te dai pe mana unei femei aflata la varsta menopauzei, care se comporta ca o **** IN CALDURI pe rețelele sociale ai rezultatele pe care ti le prezice orice om intreg la minte, care o cunoaste.

Voi toti stiti cu cine aveti de-a face. Voi toti stiti cu cine va incurcati. Cu toate astea, va incapatanati ca neghiobii sa lungiti sirul puscariabililor", afirma Ciutacu pe TikTok.

"Imediat, doamna Alexandrescu, fosta mea sotie - ca sa fie clar, am fost căsătoriți acum foarte multi ani. A fost un accident in viața mea pe care-l regret si l-am regretat tot timpul. Tot timpul am evitat sa-i răspund dnei Alexandrescu pentru ca are copii.

Ma ataca in mod constant. De ce, mi-e foarte greu sa spun. Doamna Alexandrescu nu o face decât ca reprezentanta a unui trust care s-a bazat pe șantaj", spunea dan Andronic.

Becali: Ei au voie să vorbească, da Becali decât de fotbal.

Moderator TV: Dar ați folosit apelativele acelea la adresa moderatoarei?

Becali: Da, le-am folosit, dar îmi cer iertare că le-am folosit pentru că știi de ce le-am folosit? Pentru că ea, dacă nu le foloseam, dacă nu spunea „vă compătimesc”. Păi cum, mă compătimești pe mine? Păi eu sunt un om împlinit. Păi eu sunt bunic, sunt străbunic, am copii, am nepoți, am tot ce îmi trebuie. Mă compătimești tu pe mine? Asta m-a enervat. Dar după aia, la final, când am văzut că nu mai poate să țină emisiunea că era stresată de gândurile că a intrat cu Becali în discuții, i-am zis <<Uite Anca, i-am scris la final: „să știi că nu sunt dușmanul tău” și i-am spus „uite, nu vreau să rămâi o femeie stresată din cauza mea. N-ai nicio grijă, nu voi fi dușmanul tău, uită cearta cu mine>>.

O femeie cu doi copii, am zis de ce să stea să nu mai doarmă noaptea.

I-am scris azi. când am venit la tine în emisiune și m-ai întrebat de politică, trebuia să îți vorbesc de fotbal? Dacă vorbim și nu-ți convine ție, n-avem voie?