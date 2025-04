Nicușor Dan compară situația țării cu cea a primăriei de acum 4 ani, moment în care spune ca a deblocat investițiile și a plătit datoriile. Mâine, bugetul Capitalei ajunge la vot.

Delirul lui Nicușor Dan după ce a lăsat Capitala de izbeliște

Nicușor Dan compară situația actuala a țării noastre cu cea pe care spune că a găsit-o la primăria Capitalei în momentul în care și-a preluat primul mandat. Spune că a găsit atunci datorii foarte mari și conturile primăriei erau blocate, a eșalonat aceste datorii, astfel încât a reușit să deblocheze conturile, să deblocheze investițiile și atrage atenția că în aceste momente România cheltuie, an de an, cu 7 sau 8 procente mai mult decât PIB-ul pe care îl are. Nicușor Dan afirmă că țara noastră cheltuie cu 25-30 % mai mult decât veniturile pe care le încasează. Astfel, dă de înțeles primarul Capitalei că în cazul în care va ajunge la Cotroceni va lua măsuri pentru a debloca și situația economică a țării a noastre.

Pe de altă parte, ne uităm în acest moment la București și aflăm că proiectul de buget a fost retras de pe ordinea de zi chiar de către primarul general după ce consilierii au anunțat că nu vor vota proiectul și că este unul nerealist.

Nicușor Dan spunea că a lucrat la mai multe amendamente și iată că mâine vom vedea dacă va fi sau nu votat acest proiect. Vorbim de un buget mai mic pentru București: 11 miliarde de lei în total, iar consilierii generali susțin că mare parte din acest buget merge către salariile angajaților din mai multe companii din subordinea Capitalei. Mai mult decât atât, consilierii generali afirmă că în primul mandat al lui Nicușor Dan s-au acumulat datorii de 3,5 miliarde de lei.