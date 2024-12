„În mod evident, Partidul Social Democrat este partidul alături de care românii au intrat în Uniunea Europeană, în NATO, de curând în Schengen, așa că de departe orientarea pe care Partidul Social Democrat este una pro-europeană și pro-NATO, însă, după cum ați văzut și dumneavoastră, îndemnul pe care inclusiv eu, în calitate de primar al Sectorului 4, l-am avut către alegători, de a vota candidatul Marcel Ciolacu, din păcate, nu a fost ascultat în totalitate de oameni”, a declarat Daniel Băluță.

„Plecând de la această idee, este normal și este firesc, cel puțin în acest moment, ca oamenii să decidă singuri ceea ce este mai bine pentru ei. Pentru că experiența acestor alegeri ne-a demonstrat că este mult mai bine așa”, a adăugat social-democratul.

Întrebat dacă sunt lideri PSD care îl susțin pe Călin Georgescu în interiorul partidului, Daniel Băluță a răspuns: „Nu am auzit astfel de poziții. Poziția oficială pe care Partidul Social Democrat o are este cea pe care v-am spus-o, și anume – nu este cazul să justificăm apartenența la valorile euroatlantice sub nicio formă, pentru că timpul a demonstrat orientarea clară și fără echivoc pe care o avem, însă, repet, experiența acestor alegeri a demonstrat faptul că oamenii trebuie să voteze ceea ce consideră ei de cuviință, nu ceea ce le spunem noi”.