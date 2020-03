Dan Barna: ”USR ar putea susţine şi perspectiva amânării alegerilor locale”

"Se pare că data de 28 este data realistă în momentul de faţă. Noi am explicat că este important ca alegerile să fie cât de târziu se poate în luna iunie, pentru a spera că se va depăşi vârful de criză în ceea ce înseamnă problema de sănătate publică", a precizat el, într-o declaraţie acordată presei.



Potrivit lui Barna, USR ar putea susţine şi perspectiva amânării alegerilor locale, în condiţiile în care criza generată de coronavirus va afecta semnificativ societatea românească.



"Dacă situaţia va genera, pentru că există acest risc, sperăm să nu se întâmple, şi criza generată de coronavirus va afecta semnificativ societatea noastră, am pus pe masă şi perspectiva amânării acestor alegeri locale undeva spre toamnă, pentru că e foarte clar că, dacă nu vom avea o scădere a fenomenului în luna mai, începutul lunii iunie, nu va avea nimeni chef de alegeri, în momentul în care fiecare va fi disperat să îşi protejeze părinţii sau copiii", a menţionat liderul USR.



El a abordat şi chestiunea eliminării prevederilor referitoare la numărul minim de semnături care trebuie strânse în vederea înscrierii la alegeri.



"Am exprimat, de asemenea, necesitatea de a se găsi o soluţie privind strângerea de semnături. Ideea că strângem 1% din semnături, cum este acum legea. Adică din 18 milioane de alegători, să strângem 180.000 de semnături, este pur şi simplu o modalitate certă de a distribui virusul. Şi atunci am propus fie eliminarea în mod excepţional a semnăturilor, în momentul de faţă, în această situaţie, la aceste alegeri, fie o altă variantă intermediară. A rămas ca AEP să propună nişte soluţii, a fost o deschidere din partea Guvernului pentru a rezolva problema semnăturilor", a spus Barna.