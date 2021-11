„Nu a fost, asta este foarte important, nu a fost niciun acord, protocol, înţelegere, promisiune sau altceva între noi şi AUR legat de nimic. Am zis semnăm şi noi moţiunea de cenzură. Foarte bine, semnaţi-o. Ea a fost blocată, că de asta e foarte comică istoria acestor zile, ea a fost blocată de PSD şi PNL care de două luni de zile l-au susţinut pe Florin Cîţu. Nu cred că a fost guvern PSD mai susţinut de pesedişti cum a fost guvernul Cîţu în aceste două luni ca să ajungă la congres şi să treacă puntea congresului”, a declarat Dan Barna, la un post TV, joi seara.

„Acum vedem un USL 2.0 în care o să fie o frăţie a inelelor de mai mare dragul, că ştim că asta se va întâmpla, va fi o linişte şi o pace pe jumulit resursa publică. Dacă m-am uitat pe declaraţiile de acum câteva minute şi ale premierului şi ale preşedintelui… preşedintele a spus: veniţi cu vaza lipită, cioburile sunt sparte, până nu veniţi cu vaza lipită nu mai stau de vorbă. Nu comentez asta”, a spus Dan Barna.

Întrebat dacă se mai reface coaliţia de guvernare dintre PNL şi USR, Barna a răspuns: „Până mâine mai e o şansă. Cam cât de ridicoli am fi noi ca după ce am spus că un premier care a arătat că nu ne respectă şi vrea să conducă coaliţia, să spunem acum: Bine, hai că am glumit, după ce două luni ţara a fost în criză…”, a declarat Barna.