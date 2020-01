Dan Barna este optimist pentru 2020: ”România poate deveni „povestea de succes a Europei”

Dan Barna a adăugat că, dacă la începutul lui 2019, PSD și Liviu Dragna controlau „totul”, acum, „în decembrie, avem un guvern nou și perspectivele unor alegeri care să ne reașeze pe drumul dezvoltării”.

„Sigur, am îndrăznit să sperăm mai mult”, a adăugat Barna, care a recunoscut că nu întodeauna au fost luate „poate cele mai bune decizii”. Unul dintre mai mari eșecuri politice ale USR din acest an a fost ratarea, de către Dan Barna, intrării în turul doi al alegerilor prezidențiale din acest an.

„Am fost în stradă alături de sute de mii de români, am folosit puterea parlamentară, mult mai mult decât cele 9 procente pe care le-am câștigat în 2016, am oprit abuzurile guvernării PSD în Justiție. Am creat cea mai puternică mișcare politică a noii generații, Alianța USR PLUS”, a declarat Dan Barna.