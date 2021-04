„Vom putea duce România mai departe și să mergem către însănătoșirea populației. Am agreat câteva metode de funcționare și câteva priorități de guvernare, pe care le susținem, pentru a vedea românii că acest guvern are tăria de a duce România mai departe. Campania de vaccinare rămâne prioritatea zero e singura cale de a ieși din dificultate avem o colaborare stabilă”, a declarat liderul USR, Dan Barna, la ieșirea după cele peste 6 ore de negocieri din Coaliție.