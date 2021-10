SR nu intenţionează să sprijine un Guvern minoritar care are deja susţinerea PSD, a declarat, joi, preşedintele partidului, Dacian Cioloş.



"Mergem pe soluţia unui Guvern majoritar, cu o susţinere majoritară în Parlament, un Guvern de coaliţie, pentru că altfel USR nu intenţionează să susţină un Guvern minoritar care are deja susţinerea PSD. Noi am venit zilele trecute cu un program de guvernare. (...) Nici nu mai contează cum va vota USR atâta vreme cât PNL a anunţat că are deja susţinere în Parlament şi am înţeles că PSD a anunţat, la fel, că poate să susţină un astfel de Guvern minoritar. (...) Pare să existe deja o înţelegere între PNL şi PSD, cu care, probabil, se simt confortabil şi unii şi ceilalţi, deci nu se mai pune problema unei susţineri din partea USR", a afirmat Cioloş, la finalul şedinţei Biroului Naţional al partidului.



Potrivit acestuia, "România are nevoie de decizii ferme pentru modernizarea statului, (...) de un Guvern care vrea nu numai să gestioneze criza, dar să şi modernizeze ţara".



"Am putea avea rapid un guvern PNL - USR - UDMR, dar decizia e la PNL şi va fi o decizie pe care şi-o va asuma", a transmis Dacian Cioloş.



El a precizat că USR, dacă nu va fi la guvernare, "evident că va fi în Opoziţie", dar va susţine unele măsuri în Parlament.



"Sunt foarte multe măsuri pe care le-am avut cu PNL în programul de guvernare. Vom continua să le susţinem în Parlament. Vom veni chiar noi cu iniţiative legislative care să pună în aplicare elemente din PNRR. (...) Vorbim acum de instalarea unui Guvern minoritar pentru a cărui instalare nu am fost solicitaţi", a spus liderul USR.



Dacian Cioloş a subliniat că, în următoare perioadă, sunt esenţiale măsuri pentru ieşirea din criza sanitară şi cea a preţurilor la energie.



"Dar, măsurile astea nu vor fi suficiente pentru a rezolva probleme sistemice pe care le avem în România. Vor veni bani în România, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, fondurile europene. Avem un angajament pe măsuri de reformă, (...) ca să le pui în practică ai nevoie de majoritate în Parlament, majoritate politică. Nu ştim care sunt intenţiile acestui Guvern vizavi de aceste proiecte de reformă. Cum intenţionează să le negocieze? Cu cine? Cu PSD? Cu PSD va negocia reforme de modernizare a statului, de transparentizare a utilizării fondurilor, de luptă împotriva corupţiei?", a completat el.



Întrebat ce-l face să creadă că liberalii mai sunt deschişi pentru refacerea coaliţiei, Cioloş a răspuns: "Nimic. Eu vă spun care e mandatul pe care îl am din partea Biroului Naţional. Nu închidem uşile. Asta e viziunea noastră despre cum ar trebui să meargă lucrurile. Încă nu l-am auzit pe premierul desemnat Ciucă cu nicio declaraţie sau nu am auzit care sunt intenţiile lui despre cum vrea să facă acest Guvern, cu cine vrea să conlucreze şi cum, sub ce formă. Şi, atunci, este evident că, dacă voi fi invitat, voi merge să-mi spună lucrurile acestea şi eu îi voi spune care e mandatul pe care îl am din partea conducerii partidului".