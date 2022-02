Dacian Cioloş a declarat, luni, după ce a anunţat că demisionează din funcţia de preşedinte al USR, că nu ia în calcul refacerea vechiului PLUS.



"Nu am în calcul să refac vechiul PLUS", a spus Cioloş, într-o conferinţă de presă.



El a arătat că rămâne membru USR.



"Eu sunt în momentul de faţă europarlamentar. Am un mandat de dus la bun sfârşit şi în rest sunt membru de partid, voi participa la discuţiile care vor avea loc în partid, voi continua dialogul cu colegii", a afirmat Dacian Cioloş.



El a fost întrebat dacă o candidatură la prezidenţiale mai rămâne un obiectiv.



"Eu nu am mai discutat de candidatura la prezidenţiale demult, cred că de când am fost ales preşedintele partidului şi v-am explicat atunci că o candidatură la prezidenţiale presupune un partid puternic care să te susţină şi aici avem de lucru deocamdată înainte de a vorbi de candidaturi la prezidenţiale", a mai afirmat preşedintele demisionar al USR.



Cioloş a ţinut să precizeze că nu a făcut deosebiri între foştii membri ai PLUS sau ai USR.



"Am vrut să depăşim şi vreau în continuare să depăşim lucrurile acestea. Nu doar colegi foşti PLUS sunt excluşi pentru delict de opinie sunt şi colegi foşti USR şi importantă nu este eticheta şi sigla, ci important este comportamentul acesta care nu ajută nici la încredere şi nici nu ne ajută să ne întărim. De asta cred că, printre altele, cred că ar trebui modificat şi statutul, pentru ca în conducerea filialelor judeţene să se regăsească diferitele orientări din filială, nu doar unii ajunşi să conducă filiala să-i excludă pe ceilalţi pentru că îi critică", a spus preşedintele demisionar al USR.