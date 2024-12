La alegerile parlamentare, cetățenii români votează pentru partide politice, alianțe electorale sau candidați independenți care să-i reprezinte în Senat sau Camera Deputaților. Votul se desfășoară pe baza unui sistem de reprezentare proporțională pe liste închise. Fiecare partid prezintă o listă de candidați pentru fiecare circumscripție electorală, iar numărul de mandate câștigate de fiecare partid este proporțional cu numărul de voturi obținute la nivelul fiecărei circumscripții.

În cazul Camerei Deputaților, există 42 de circumscripții electorale corespunzătoare celor 41 de județe ale României și municipiului București, plus o circumscripție specială pentru diaspora.

Pentru Senat, există 43 de circumscripții: 41 pentru județe, una pentru București și una pentru diaspora. Numărul de mandate atribuite fiecărei circumscripții variază în funcție de numărul de locuitori, iar repartizarea acestora se face conform unui algoritm electoral bazat pe metoda D'Hondt, o metodă de reprezentare proporțională utilizată pentru a transforma voturile în mandate.

Deși ambele camere fac parte din Parlamentul României și au rolul de a elabora și aproba legi, există câteva deosebiri majore între Senat și Camera Deputaților. În ceea ce privește diferențele dintre cele două camere ale Parlamentului, acestea încep încă de la componența lor, care este diferită existând mai mulți deputați decât senatori. Este important de menționat că ambele camere au un cuvânt important de spus în procesul legislativ. O lege trebuie să fie aprobată de ambele camere înainte de a ajunge pe biroul președintelui pentru promulgare. Dar nu toate legile parcurg același traseu prin Parlament. În anumite situații, o cameră este sesizată prima, în funcție de tipul legii.

Ce este interzis să faci în ziua aegerilor parlamentare

În zona de protecție a secțiilor de votare este interzisă staționarea oricărei persoane mai mult decât timpul necesar pentru a vota. Fac excepție membrii biroului electoral al secției de votare, operatorii de calculator, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii, candidații, persoanele acreditate, dar și altele prevăzute expres de lege. Cel care are sarcina să se sesizeze cu privire la încălcarea acestei norme este președintele secției de votare, care va emite dispoziții.

Potrivit legii, persoana care refuză să se conformeze dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi se pedepsește cu amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei.

Tot cu amendă între 1.500 și 4.500 lei se pedepsește și comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare, în ziua votării, în intervalul orar 7.00-21.00, precum și continuarea propagandei electorale şi sfătuirea alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat.

Închisoare de la 6 luni la 3 ani pentru mită electorală

Încălcările electorale grave constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea. Din această categorie fac parte oferirea de bani, bunuri ori alte foloase, votul multiplu, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic etc.

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Tot cu închisoarea se pedepsește și votul multiplu sau votul exprimat fără a avea acest drept. Persoanele care votează de două sau de mai multe ori, votează fără a avea acest drept, introduc în urnă mai multe buletine de vot decât au dreptul, utilizează un act de identitate nul ori fals sau un buletin de vot fals riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Constatarea încercărilor de vot multiplu este mult mai ușor de realizat în prezent, și la Alegerile Prezidențiale 2024 folosindu-se Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. La intrarea în localul de vot primul gest este prezentarea actului de identitate către operatorul care introduce datele în tabletă, sistemul informatic sesizând printr-un mesaj specific situațiile de vot multiplu sau vot fără drept.

Tot cu închisoare de la 6 luni la 3 ani se pedepsește, de asemenea, și împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales.

Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Pedepse și mai mari, respectiv închisoare de 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi, sunt prevăzute pentru atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare.

Fie cu amendă, fie cu închisoare, în funcție de calitatea făptuitorului, se pedepsește violarea, prin orice mijloace, a secretului votului.

Iată care sunt, potrivit Ghidului birourilor electorale ale secțiilor de votare, contravențiile și infracțiunile electorale și ce pedepse sunt prevăzute:

Contravenții și ccuantumul amenzilor:

- înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot - amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei

- păstrarea listelor electorale permanente în condiţii necorespunzătoare; amendă de la 1.000 lei la 2.500

- efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale permanente, a listelor electorale suplimentare sau a extraselor din listele electorale - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- nerespectarea dispoziţiilor art. 39 alin. (4) care prevede: „Pot efectua sondaje de opinie la ieşirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societăţile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituţiei pentru care lucrează, în zona de protecţie a secţiei de votare prevăzută la art. 43 alin. (6), fără a avea acces în interiorul localului secţiei de votare” - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- afişarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare sau a extraselor din listele electorale; distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite - amendă de la 1.000 lei la 2.500

- nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente; nerespectarea hotărârilor Curţii Constituţionale - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- tipărirea fără drept de buletine de vot, în vederea utilizării acestora în ziua alegerii - amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei

- refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- refuzul de a primi şi înregistra o întâmpinare, contestaţie sau orice altă cerere, formulată în scris - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;

- refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi - amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei

- înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT” - amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei

- nerespectarea dispoziţiilor legale privind prezenţa altor persoane în cabina de vot - amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei

- neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea „VOTAT” sau a timbrului autocolant, după caz, reţinerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare - amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei;

- nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a opţiunii exprimate pe buletinul de vot; întocmirea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispoziţiilor legi - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat - amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei

- purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăţilor comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la activitatea acestor birouri - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor legii - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- încălcarea condiţiilor de acreditare de către persoanele acreditate potrivit art. 47 şi operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societăţilor comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie - amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei

- nerespectarea dispozițiilor art. 41 privind afișajul electoral - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (12), care prevede: „în ziua votării, între orele 7,00 - 21,00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al secţiei de votare”; amendă de la 1.500 lei la 4.500

- nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (4) care prevede: „La plecare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează intrarea în localul de vot prin aplicarea ștampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ștampile cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale” - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

- nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c) care prevede: „După închiderea sălii unde se votează, preşedintele, în prezența membrilor biroului electoral, efectuează operațiunile de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează: […] c) stabilește numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă; este interzis, sub sancțiunea legii, ca pe aceste documente să existe ștersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesulverbal prevăzut la art. 49 alin. (1)” - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.