Cum se laudă Oana Țoiu cu proiectul lui Călin Georgescu: ipocrizie uriașă

Oana Țoiu, ministru de Externe/ Arhivă foto
Ipocrizie uriașă în tabăra reziștilor! Încă de acum câteva luni, Călin Georgescu a prezentat proiectul care viza construirea unui coridor care să unească Marea Neagră cu Marea Caspică. Declarațiile candidatului interzis de sistem au fost criticate dur în spațiul public, însă acum ministra rezist Oana Țoiu se laudă pe rețelele sociale cu aceeași idee. 

"Eu vin cu un alt proiect, mai mare. Și spun, dom'le, uite care e treaba: România este granință nu doar la Marea Neagră.

Păi cum dom'le, e la Marea Neagră. Nu dom'le, e și granință la Caspica. Cum adică? Păi fac un culoar Marea Neagră, Caspica, mă duc în China și asigur Chinei intrarea mediterană. Și asta o fac eu. Asta înseamnă diplomație. Păi ăla e de partea mea, pentru că este super interesat ca să fac asta.

E super interesat, pentru că cea mai mare problemă a Americii știți care este în lumea asta? Cea mai mare. Vă dau o șansă. Una singură, care e cea mai mare. Aveți o singură răspuns. Vă spun eu: China. E cea mai mare problema lor. Dacă nu au o relație bună cu China, foarte bună, e jale. Motivul. Două motive vi le dau.

Unu, în ultimii 10-15 ani China a fost ceea care le-a luat maul la toți și-a cumpărat cea mai mare parte din tot ce înseamnă aur în lume", afirma Georgescu în ianuarie 2025.