"Eu vin cu un alt proiect, mai mare. Și spun, dom'le, uite care e treaba: România este granință nu doar la Marea Neagră.

Păi cum dom'le, e la Marea Neagră. Nu dom'le, e și granință la Caspica. Cum adică? Păi fac un culoar Marea Neagră, Caspica, mă duc în China și asigur Chinei intrarea mediterană. Și asta o fac eu. Asta înseamnă diplomație. Păi ăla e de partea mea, pentru că este super interesat ca să fac asta.

E super interesat, pentru că cea mai mare problemă a Americii știți care este în lumea asta? Cea mai mare. Vă dau o șansă. Una singură, care e cea mai mare. Aveți o singură răspuns. Vă spun eu: China. E cea mai mare problema lor. Dacă nu au o relație bună cu China, foarte bună, e jale. Motivul. Două motive vi le dau.

Unu, în ultimii 10-15 ani China a fost ceea care le-a luat maul la toți și-a cumpărat cea mai mare parte din tot ce înseamnă aur în lume", afirma Georgescu în ianuarie 2025.